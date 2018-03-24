Тюмень-2018. Результаты женской гонки преследования
Новости спорта: Сегодня на этапе Кубка мира в Тюмени прошла женская гонка преследования.
Финская биатлонистка Кайса Макаряйнен выиграла гонку преследования на финальном этапе Кубка мира в Тюмени. Француженка Анаис Бескон до самого финиша пыталась догнать финку, но не смогла, оставшись второй. Третьей стала немка Лаура Дальмайер.
Этап КМ. Тюмень
Женщины. Гонка преследования
1. Кайса Макаряйнен (Финляндия) – 3.52,7 (2)
2. Анаис Бескон (Франция) – 0,2 (1)
3. Лаура Дальмайер (Германия) – 17,5 (1).