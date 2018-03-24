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Тюмень-2018. Результаты женской гонки преследования
16:55 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Сегодня на этапе Кубка мира в Тюмени прошла женская гонка преследования.

Финская биатлонистка Кайса Макаряйнен выиграла гонку преследования на финальном этапе Кубка мира в Тюмени. Француженка Анаис Бескон до самого финиша пыталась догнать финку, но не смогла, оставшись второй. Третьей стала немка Лаура Дальмайер.

Этап КМ. Тюмень

Женщины. Гонка преследования

1. Кайса Макаряйнен (Финляндия) – 3.52,7 (2)

2. Анаис Бескон (Франция) – 0,2 (1)

3. Лаура Дальмайер (Германия) – 17,5 (1).

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Новости спорта, Биатлон, Биатлон 2017/18, Новости биатлона, Тюмень, Тюмень-2018.
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