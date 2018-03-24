Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украинский гимнаст Радивилов завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира Украинский гимнаст Радивилов завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира
Новости: Тюмень-2018. Результаты женской гонки преследования Тюмень-2018. Результаты женской гонки преследования
Новости: Сборная Украины U-19 добыла волевую победу над Сербией Сборная Украины U-19 добыла волевую победу над Сербией
Новости: Свитолина с победы над Осакой стартовала на турнире в Майами Свитолина с победы над Осакой стартовала на турнире в Майами
X

Радивилов завоевал второе "золото" этапа Кубка мира в Дохе

Игорь Радивилов
19:16 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: После успеха в упражнениях на кольцах Радивилов победил и в опорном прыжке.

Украинский гимнаст Игорь Радивилов стал победителем этапа Кубка мира в Дохе. 25-летнему спортсмену не было равных в опорном прыжке. Об этом сообщает XSport.

Радивилов набрал 14.599 очков. Второе место занял китаец Цюй Руян (14.566). С «бронзой» домой вернется представитель Турции Ферхат Арикан (14.533).

Отметим, накануне украинец выиграл соревнования в упражнениях на кольцах.

Напомним, что в 2017-м Игорь Радивилов взял «серебро» на чемпионате мира в канадском Монреале, а также добавил себе в актив «бронзу» континентального первенства в Клуже (Румыния).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Гимнастика, Игорь Радивилов, Спортивная гимнастика.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)

Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)
Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз

Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз
Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе

Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе
Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)

Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)
"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)

"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Украинский гимнаст Радивилов завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира Разработчики PUBG представили новую карту Фигуристы Пападакис и Сизерон выиграли короткий танец на ЧМ с мировым рекордом

Последние новости

Экс-игрок "Динамо" забил шикарный гол в Австралии (Видео) Смех до слез: уморительные снимки детей, которые не очень рады появлению братика Маленькая девочка-альбинос покорила модный мир необычной красотой (Фото)
Сегодня читают в спорте
01 Невероятно: 13-летний черкащанин одним броском выиграл 93 тысячи гривен (Видео)
02 Милевский покорил всех в ночном клубе (Видео)
03 Слова Шевченко после матча с Саудовской Аравией
04 Украина - Саудовская Аравия: обзор матча (Видео)
05 Усэйн Болт забил красивый гол на тренировке дортмундской "Боруссии" (Видео)
Новости сегодня
20:19 Йога Владимира Кличко или необычная тренировка чемпиона
20:10 Верховный суд обязал ГМС передать материалы о гражданстве Украины Саакашвили
20:09 Представители Samsung прокомментировали жалобы на новые Samsung Galaxy S9 и S9+
20:01 Криштиану Роналду рискует сесть в тюрьму на 10 лет
19:47 Нидерланды и Украина договорились развивать "зеленую" энергетику
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Гройсман: Мы за 3-5 лет восстановим дороги Украины Гройсман: Мы за 3-5 лет восстановим дороги Украины
Новости: Порошенко намерен изменить Конституцию Украины Порошенко намерен изменить Конституцию Украины
Новости: Стало известно, чем может порадовать нас Apple в 2020 году Стало известно, чем может порадовать нас Apple в 2020 году
Новости: Эти продукты помогут укрепить ваши сосуды Эти продукты помогут укрепить ваши сосуды
Добавить комментарий
0