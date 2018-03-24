Радивилов завоевал второе "золото" этапа Кубка мира в Дохе

Украинский гимнаст Игорь Радивилов стал победителем этапа Кубка мира в Дохе. 25-летнему спортсмену не было равных в опорном прыжке. Об этом сообщает XSport.

Радивилов набрал 14.599 очков. Второе место занял китаец Цюй Руян (14.566). С «бронзой» домой вернется представитель Турции Ферхат Арикан (14.533).

Отметим, накануне украинец выиграл соревнования в упражнениях на кольцах.

Напомним, что в 2017-м Игорь Радивилов взял «серебро» на чемпионате мира в канадском Монреале, а также добавил себе в актив «бронзу» континентального первенства в Клуже (Румыния).