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Украинский гимнаст принял гражданство России

Олег Степко
12:42 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Олег Степко во второй раз в карьере сменил гражданство.

Двукратный чемпион Юношеских олимпийских игр в составе сборной Украины Олег Степко принял российское гражданство и теперь будет выступать под российским флагом.

"Длительный процесс оформления российского гражданства завершен, в конце прошлой недели он принес присягу гражданина России. Сегодня он должен уже получить паспорт. Теперь в его планах значится выступление на чемпионате России", – сказал тренер гимнаста Владимир Кочнев.

Напомним, до 2014 года Степко представлял Украину и помимо успеха на Юношеских играх он принес Украине золото чемпионата Европы в упражнении на брусьях. Потом он сменил гражданство и в 2015 году завоевал для Азербайджана бронзу чемпионата мира. Теперь же уроженец Запорожья стал русским.

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Новости спорта, Гимнастика, Гражданство, Олег Степко, Спортивная гимнастика.
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