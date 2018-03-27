Украинский гимнаст принял гражданство России

Двукратный чемпион Юношеских олимпийских игр в составе сборной Украины Олег Степко принял российское гражданство и теперь будет выступать под российским флагом.

"Длительный процесс оформления российского гражданства завершен, в конце прошлой недели он принес присягу гражданина России. Сегодня он должен уже получить паспорт. Теперь в его планах значится выступление на чемпионате России", – сказал тренер гимнаста Владимир Кочнев.

Напомним, до 2014 года Степко представлял Украину и помимо успеха на Юношеских играх он принес Украине золото чемпионата Европы в упражнении на брусьях. Потом он сменил гражданство и в 2015 году завоевал для Азербайджана бронзу чемпионата мира. Теперь же уроженец Запорожья стал русским.