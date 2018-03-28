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"Донбасс" стал чемпионом Украины по хоккею

ХК Донбасс
21:40 Сегодня Телеграф
terrikon.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: В пятом поединке финала плей-офф УХЛ "Донбасс" одержал разгромную победу над "Кременчуком".

"Донбасс" в шестой раз в истории завоевал титул чемпиона Украины по хоккею. В пятом матче финальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги подопечные Сергея Витера обыграли на своей площадке "Кременчук" - 3:0. Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4:1 в пользу "Донбасса".

Финал плей-офф УХЛ. Матч №5

"Донбасс" - "Кременчук" - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 Костиков (Шпак, Лялька - больш.), 17:43, 2:0 Влад (Костиков, Лялька - больш.), 30:30, 3:0 Коренчук (Лялька), 59:17.

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Новости спорта, Новости хоккея, УХЛ, ХК Донбасс, Хоккей.
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