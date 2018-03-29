Сборная Украины опустилась в рейтинге УЕФА по футзалу

УЕФА обновил официальный рейтинг национальных сборных по футзалу, который учитывает итоги последнего чемпионата Европы.

После континентального первенства в Словении, где Украина провела три матча: с Румынией, Португалией и Испанией, подопечные Александра Косенко опустились на 6-е место.

Лидирует по-прежнему испанцы. Вторая позиция за россиянами, а третья – за португальцами.