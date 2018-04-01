Встречайте короля: Ибрагимович отметился дублем в дебютной игре за "Гэлакси"
Новости спорта: Форвард ЛА Гэлакси Златан Ибрагимович отметился сразу двумя голами в дебютной игре, принеся победу своей команде.
В рамках 4 тура регулярного чемпионата МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси" встречался с клубом "Лос-Анджелес". Матч получился невероятно зрелищным, а победу, благодаря двум голам вышедшего на замену Златана, праздновал именно "Гэлакси".
Чемпионат США, МЛС
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес - 4:3
Голы: Ллетгет (61), Понтиус (73), Ибрагимович (77, 90+1)
После 4 туров "Гэлакси" идет на второй строчке с 7 очками в активе.