Встречайте короля: Ибрагимович отметился дублем в дебютной игре за "Гэлакси"

В рамках 4 тура регулярного чемпионата МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси" встречался с клубом "Лос-Анджелес". Матч получился невероятно зрелищным, а победу, благодаря двум голам вышедшего на замену Златана, праздновал именно "Гэлакси".

Чемпионат США, МЛС

Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес - 4:3

Голы: Ллетгет (61), Понтиус (73), Ибрагимович (77, 90+1)

После 4 туров "Гэлакси" идет на второй строчке с 7 очками в активе.