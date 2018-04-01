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Встречайте короля: Ибрагимович отметился дублем в дебютной игре за "Гэлакси"

Златан Ибрагимович
00:05 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт
Фото: Твиттер

Новости спорта: Форвард ЛА Гэлакси Златан Ибрагимович отметился сразу двумя голами в дебютной игре, принеся победу своей команде.

В рамках 4 тура регулярного чемпионата МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси" встречался с клубом "Лос-Анджелес". Матч получился невероятно зрелищным, а победу, благодаря двум голам вышедшего на замену Златана, праздновал именно "Гэлакси".

Чемпионат США, МЛС

Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес - 4:3

Голы: Ллетгет (61), Понтиус (73), Ибрагимович (77, 90+1)

После 4 туров "Гэлакси" идет на второй строчке с 7 очками в активе.

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Новости спорта, Златан Ибрагимович, МЛС, Новости футбола, ФК Лос Анжелес Гэлакси, Футбол.
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