Анна Музычук выиграла бронзу на чемпионате Европы по быстрым шахматам

Украинская шахматистка Анна Музычук завоевала бронзу чемпионата Европы по быстрым шахматам в Тбилиси.

Музычук вместе с еще одной украинкой Анной Ушениной и еще тремя шахматистками после 11 туров оказались в группе лидеров.

Первое место заняла Элизабет Петц из Германии, а второй стала россиянка Анастасия Бондарук. Анна Ушенина заняла четвертое место, остановившись в шаге от тройки лидеров.