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Анна Музычук выиграла бронзу на чемпионате Европы по быстрым шахматам

Анна Музычук
08:16 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Украинка уступила представительнице Германии и россиянке.

Украинская шахматистка Анна Музычук завоевала бронзу чемпионата Европы по быстрым шахматам в Тбилиси.

Музычук вместе с еще одной украинкой Анной Ушениной и еще тремя шахматистками после 11 туров оказались в группе лидеров.

Первое место заняла Элизабет Петц из Германии, а второй стала россиянка Анастасия Бондарук. Анна Ушенина заняла четвертое место, остановившись в шаге от тройки лидеров.

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Новости спорта, Анна Музычук, Новости шахмат, Шахматы, Элизабет Петц.
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