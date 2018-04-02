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Тони Фергюсон будет лишен временного пояса

Тони Фергюсон (слева)
15:59 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Инстаграм Фергюсона

Новости спорта: Временный чемпион UFC Тони Фергюсон будет лишен своего пояса в связи с отказом от участия в поединке с Хабибом Нурмагомедовым из-за травмы колена.

Об этом в интервью ESPN сообщил президент UFC Дэна Уайт.

"Временного чемпиона больше не будет. Победитель боя между Хабибом Нурмагомедовым и Максом Холлоуэем станет обладателем титула в лёгкой весовой категории", — подчеркнул Дэна Уайт.

Фергюсон споткнулся после одного из медийных мероприятий UFC, не заметив препятствия на своём пути, в результате чего повредил связки колена. По заявлениям врача спортсмена, ему потребуется операция. Место Фергюсона в поединке занял чемпион в полулёгком весе Макс Холлоуэй.

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