Бьорндален: 25 лет не отмечал ни Пасху, ни Рождество

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален сообщил, что в этом году впервые за много лет отпраздновал Пасху.

Семья значит для меня очень много. Она меня вдохновляла. На эту Пасху мы собрались все вместе в Бейтостолене. 25 лет не отмечал ни Пасху, ни Рождество. Таков профессиональный спорт.

Мне бы также хотелось поблагодарить норвежцев. Меня невероятно поддерживали, у меня были отличные тренеры, а мои партнеры безумно работали", – приводит слова именитого биатлониста NRK.