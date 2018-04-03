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Бьорндален: 25 лет не отмечал ни Пасху, ни Рождество

Уле-Эйнар Бьорндален
15:25 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Уле-Эйнар Бьорндален признался, что из-за профессионального спорта 25 лет не отмечал ни Пасху, ни Рождество.

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален сообщил, что в этом году впервые за много лет отпраздновал Пасху.

Семья значит для меня очень много. Она меня вдохновляла. На эту Пасху мы собрались все вместе в Бейтостолене. 25 лет не отмечал ни Пасху, ни Рождество. Таков профессиональный спорт.

Мне бы также хотелось поблагодарить норвежцев. Меня невероятно поддерживали, у меня были отличные тренеры, а мои партнеры безумно работали", – приводит слова именитого биатлониста NRK.

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Новости спорта, Биатлон, Новости биатлона, Уле-Эйнар Бьорндален.
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