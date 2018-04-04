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Футзал. Невероятно хитрый гол со штрафного (Видео)
06:15 Сегодня Телеграф
Фото: Скриншот
Новости спорта: Прекрасное исполнение штрафного удара во время футзального матча во Вьетнаме.
Находчивый замысел и прекрасное исполнение штрафного в футзале.
Во время футзального матча во Вьетнаме игрок продемонстрировал незаурядную хитрость и мастерство, когда забивал эффектный гол.
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