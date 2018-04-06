Стало известно, когда Макгрегор вернется в октагон

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор вернется в октагон в рамках официальных боев турнира до конца 2018 года. Об этом сообщил президент UFC Дэна Уайт.

"Конор возвращается в UFC в этом году. Посмотрим, когда и где это произойдет, но Макгрегор вернётся к боям в 2018 году — это точно на все сто процентов", - цитирует Уайта MMAJunkie.

Напомним, ирландец потерял чемпионский титул из-за отсутствия защиты пояса, который он выиграл в ноябре 2016 года. С тех под Конор не провел ни одного официального поединка под эгидой организации.