Стало известно, когда Макгрегор вернется к боям в UFC

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что теперь уже бывший обладатель чемпиона UFC ирландец Конор Макгрегор вернётся в октагон в рамках официальных боёв турнира до конца 2018 года.

«Конор возвращается в UFC в этом году. Посмотрим, когда и где это произойдёт, но Макгрегор вернётся к боям в 2018 году — это точно на все сто процентов», — сказал Уайт.

Ирландец был лишён титула по причине отсутствия защиты пояса, который он завоевал в ноябре 2016 года. С тех пор боец не проводил официальных боёв под эгидой организации.