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Стало известно, когда Макгрегор вернется к боям в UFC

Конор Макгрегор
14:41 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Дэна Уайт заявил, что Конор Макгрегор вернётся к боям в 2018 году.

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что теперь уже бывший обладатель чемпиона UFC ирландец Конор Макгрегор вернётся в октагон в рамках официальных боёв турнира до конца 2018 года.

«Конор возвращается в UFC в этом году. Посмотрим, когда и где это произойдёт, но Макгрегор вернётся к боям в 2018 году — это точно на все сто процентов», — сказал Уайт.

Ирландец был лишён титула по причине отсутствия защиты пояса, который он завоевал в ноябре 2016 года. С тех пор боец не проводил официальных боёв под эгидой организации.

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