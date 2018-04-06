Организаторы UFC 223 отменили 3 боя

Организаторы UFC 223, который запланирован на 7 апреля в Нью-Йорке, отменили три поединка турнира, сообщает MMA Junkie.

Первым был отменён бой Алекса Касереса с российско-ирландским бойцом UFC Артёмом Лобовым, который был одним из участников нападения на автобус с участниками турнира.

Затем, по решению врачей и атлетической комиссии Нью-Йорка, были отменены бои Рэя Борга с Брэндоном Морено и Майкла Кьезы с Энтони Петтисом. У Борга зафиксированы проблемы с глазами, а у Кьезы — серьёзные порезы. В обоих случаях бойцы пострадали из-за разбитых стёкол.