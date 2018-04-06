Назван возможный соперник Нурмагомедова в главном бою UFC 223

Главным его поединком должен стать титульный бой в лёгком весе. Однако на данный момент его проведение находится под угрозой. Соперник Хабиба Нурмагомедова Макс Холлоуэй не был допущен к турниру.

Руководство промоушена в срочном порядке ищет замену Максу и обратилось за помощью к экс-чемпиону Энтони Петтису. Последнему дан час на то, чтобы пройти церемонию взвешивания, сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Ариэль Хельвани.

Добавим, что Нурмагомедов уже прошёл церемонию взвешивания в преддверии турнира, показав на весах 70,080 кг.