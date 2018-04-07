UFC планировала объявить о контракте с Макгрегором

UFC планировала предложить новый контракт Конору Макгрегору, сообщает MMAFighting. Изначально после травмы Тони Фергюсона организация во главе с Дэной Уайтом планировала отменить титульный бой Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 223 и разыграть чемпионский пояс в конце 2018 года в поединке Хабиба и Макгрегора.

Однако в конечном итоге UFC отказалась от этой идеи и договорилась с Максом Холлоуэем о титульном бое с Хабибом Нурмагомедовым. Макгрегор же по плану должен был весной встретиться с Рафаэлом дос Аньосом за титул временного чемпиона в полусреднем весе. По информации источника, о новом контракте планировалось объявить 6 апреля, на пресс-конференции, посвящённой 25-летию UFC. Однако нападение Макгрегора на автобус с участниками турнира UFC 223 перечеркнуло все планы организации.