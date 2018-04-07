Как Макгрегор автобус с бойцами UFC разгромил (Видео)

Опубликованы новые кадры нападения известного ирландского бойца ММА Конора Макгрегора на автобус с бойцами турнира UFC 223 в Нью-Йорке.

В результате действий Макгрегора несколько спортсменов получили травмы, три боя пришлось отменить. Сам дебошир позже сдался полиции и вышел под залог в размере $50 тысяч.

Причиной агрессивного поведения Макгрегора, вероятно, была неприязнь к 29-летнему российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову. Ранее спортсмены не раз вступали в конфронтацию в социальных сетях.