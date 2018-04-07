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Как Макгрегор автобус с бойцами UFC разгромил (Видео)

Конор Макгрегор
15:00 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: UFC опубликовала видео с новыми кадрами нападения ирландского спортсмена на автобус

Опубликованы новые кадры нападения известного ирландского бойца ММА Конора Макгрегора на автобус с бойцами турнира UFC 223 в Нью-Йорке.

В результате действий Макгрегора несколько спортсменов получили травмы, три боя пришлось отменить. Сам дебошир позже сдался полиции и вышел под залог в размере $50 тысяч.

Причиной агрессивного поведения Макгрегора, вероятно, была неприязнь к 29-летнему российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову. Ранее спортсмены не раз вступали в конфронтацию в социальных сетях.

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Новости спорта, MMA, UFC, Видео, Драка, Конор Макгрегор, Хабиб Нурмагамедов.
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