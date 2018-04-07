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Нурмагомедов - Яквинта: где и когда смотреть главный бой UFC 223

Хабиб Нурмагомедов
21:16 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Инстаграм Нурмагомедова

Новости спорта: Хабиб Нурмагомедов и Эл Яквинта встретятся в рамках главного поединка турнира UFC 223.

Боец MMA Хабиб Нурмагомедов 7 апреля проведет бой за титул UFC в легком весе, в котором встретится с Элом Яквинтой.

В Украине в прямом эфире поединок Нурмагомедов – Яквинта покажет телеканал 2+2. Начало трансляции: 8 апреля в 6:00 по киевскому времени.

Напомним, изначально на бой с Хабибом Нурмагомедовым должен был выйти Тони Фергюсон, однако американец травмировался, после чего его заменил Макс Холлоуэй, но последнего не допустили к поединку из-за медицинских показателей за день до противостояния.

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