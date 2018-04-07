Нурмагомедов - Яквинта: букмекеры оценили шансы бойцов

Боец MMA Хабиб Нурмагомедов 7 апреля проведет бой за титул UFC в легком весе, в котором встретится с Элом Яквинтой.

По мнению букмекеров, в данном бою явное преимущество на стороне российского спортсмена.

Так, на его победу букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,16. Успех американца оценивается в 4,5.

Напомним, изначально на бой с Хабибом Нурмагомедовым должен был выйти Тони Фергюсон, однако американец травмировался, после чего его заменил Макс Холлоуэй, но последнего не допустили к поединку из-за медицинских показателей за день до противостояния.