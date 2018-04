"Я слежу за вами, ниндзи": Фергюсон - о бое Нурмагамедов - Яквинта

"Как вы могли лишить меня титула из-за такого спектакля? Я слежу за вами, ниндзи", – написал Фергюсон в своем Twitter.

“You’re Stripping Me Of A Title Because Of That Performance?” I See You Ninjas. #ufc223 Still My Mat. -Champ pic.twitter.com/V9zjeDZgAe

— Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) 8 апреля 2018 г.