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Мейвезер: Готов возобновить карьеру, но только в октагоне

Флойд Мейвезер
15:11 Сегодня Телеграф
boxingnews.com.ua

Новости спорта: Флойд Мейвезер хочет попробовать себя в ММА.

Бывший чемпион в пяти весовых категориях по боксу американец Флойд Мейвезер заявил, что может возобновить карьеру только в ММА.

"Выход на пенсию был замечательным. Но, как все хорошо знают, я ухожу, а потом возвращаюсь. Могу ли я вернуться опять? Да, но если это случиться, то только в октагоне.

Я уже говорил с моей командой. Я говорил с Элем Хайманом и он сказал нет. Но я говорил с Showtime и CBS. Если у нас получится договориться с Даной Уайтом и UFC сделать мега-файт, один бой, то он может быть с Конором Макгрегором. Но мы не знаем. Это может быть и контракт на несколько боев.

Как я понимаю, сейчас у Макгрегора есть дела, с которыми ему нужно разобраться. Я могу делать все, что хочу, когда я хочу и как я хочу", – сказал Мейвезер в интервью ресурсу BoxingScene.

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Новости спорта, MMA, Бокс, Новости бокса, Флойд Мейвезер.
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