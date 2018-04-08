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Украинка выиграла золотую медаль кадетского Кубка Европы по дзюдо

Анастасия Балабан
15:46 Сегодня Телеграф
ФДУ

Новости спорта: На Кубке Европы по дзюдо среди кадетов в столице Германии Анастасия Балабан (до 40 кг) стала первой, а Олег Вередиба (до 55 кг) - вторым.

Одесская спортсменка Балабан в 2018-м завоевала "золото" международного турнира. Именно в весе до 40 килограммов она в 2017-м завоевала "серебро" чемпионата Европы в Каунасе и "бронзу" мирового первенства в Сантьяго. Также в прошлом году Балабан дважды выиграла на Кубках Европы - в Анаталии и Плоешти. А в категории до 44 кг в нынешнем сезоне она в феврале взяла "бронзу" в Фуэнгирола.

Для Вередибы из Днепра это уже третья медаль Кубков Европы, и все они добыты в 2018 году. До этого были "бронза" в Фолонице (февраль) и "серебро" в Загребе (март).

Стоит отметить и выступления еще четырехпроводной украинский - Даниил Кулинич (до 50 кг), Иван Прудиус и Давид Тарасюк (до 60 кг), Сергей Неботов (до 66 кг). Однако дойти до призов они не смогли.

Добавим также, сегодня за медали поведут борьбу наши Лука Нетяга и Богдан Пушенко (до 81 кг), Антон Плахотник (свыше 90 кг).

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Новости спорта, Анастасия Балабан, Дзюдо, Кубок Европы.
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