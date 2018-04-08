Хэмилтон: Не знаю, где Мерседес потерял свою скорость

Британец хоть и не выиграл Гран-при Австралии, но по скорости Мерседес превосходил Феррари и Ред Булл.

Однако в Бахрейне пилоты немецкой команды уступили соперникам во всех трех практиках и квалификации.

Валттери Боттас квалифицировался 3-м, а Хэмилтон - 4-м, но стартовать будет с девятого места из-за проблем с коробкой передач.

«У меня нет никаких ответов. Я не знаю, почему Мерседес потерял скорость. У Феррари в Австралии не было скорости, а теперь все хорошо. Не знаю. Они весь уикэнд быстрее нас и мы пока не можем держаться в их темпе».

«В квалификации Феттель не показал ничего экстраординарного, просто хороший круг, но есть несколько аспектов, где они сейчас сильнее Мерседеса», - сказал Льюис.

Гонка Гран-при Бахрейна стартует сегодня в 18:00.