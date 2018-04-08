Стало известно, сколько заработал Нурмагомедов за чемпионский бой с Яквинтой

Россиянин Хабиб Нурмагомедов единогласным решением судей победил Эла Яквинту и стал чемпионом UFC в легком весе.

Как сообщает ресурс Чемпионат, Нурмагомедов за бой с Яквинтой заработал 530 тысяч долларов. В свою очередь, американец получил за поединок 280 тысяч долларов.

После боя Нурмагомедов отметил, что хотел бы встретится с Жоржем Сен-Пьером на арене театра Madison Square Garden. Также россиянин заявил, что перед возможным боем с Конором Макгрегором ему необходим мировой тур.