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Стало известно, сколько заработал Нурмагомедов за чемпионский бой с Яквинтой

Хабиб Нурмагомедов
17:54 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Хабиб Нурмагомедов победил Эла Яквинту в бою за титул UFC.

Россиянин Хабиб Нурмагомедов единогласным решением судей победил Эла Яквинту и стал чемпионом UFC в легком весе. 

Как сообщает ресурс Чемпионат, Нурмагомедов за бой с Яквинтой заработал 530 тысяч долларов. В свою очередь, американец получил за поединок 280 тысяч долларов.

После боя Нурмагомедов отметил, что хотел бы встретится с Жоржем Сен-Пьером на арене театра Madison Square Garden. Также россиянин заявил, что перед возможным боем с Конором Макгрегором ему необходим мировой тур.

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Новости спорта, MMA, UFC, Хабиб Нурмагомедов, Эл Яквинта.
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