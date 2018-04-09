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Менеджер: Макгрегор хочет поскорее вернуться в октагон

Конор Макгрегор
11:04 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Боец намерен дождаться, когда завершиться суд по его делу

Суперзвезда UFC Конор Макгрегор (21-3) хочет, как можно быстрее вернуть в октагон и провести следующий поединок. Об этом сообщил менеджер бойца Ауди Аттар, сообщает mmamania.com.

 «Сейчас витает много слухов и ложной информации о моем клиенте Коноре Макгрегоре. Делом занимаются правоохранители и это все, что я могу сообщить на текущий момент. Конор – отличный отец, прекрасный друг и один из лучших спортсменов в мире. Он хочет, как можно скорее вернуться в клетку».

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Новости спорта, MMA, Ауди Аттар, Конор Макгрегор.
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