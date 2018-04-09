Менеджер: Макгрегор хочет поскорее вернуться в октагон

Суперзвезда UFC Конор Макгрегор (21-3) хочет, как можно быстрее вернуть в октагон и провести следующий поединок. Об этом сообщил менеджер бойца Ауди Аттар, сообщает mmamania.com.

«Сейчас витает много слухов и ложной информации о моем клиенте Коноре Макгрегоре. Делом занимаются правоохранители и это все, что я могу сообщить на текущий момент. Конор – отличный отец, прекрасный друг и один из лучших спортсменов в мире. Он хочет, как можно скорее вернуться в клетку».