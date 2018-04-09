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Мейвезер - о скандале вокруг нападения МакГрегора на автобус с Нурмагомедовым

Флойд Мейвезер
17:33 Сегодня Телеграф
sport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Звездный боксер Флойд Мейвезер поделился своим мнением относительно скандальной выходки Конора МакГрегора

В пятницу Конор МакГрегор напал на автобус с бойцами UFC, а позже был задержан полицией Нью-Йорка.

Это событие вызвало большой резонанс в мире спорта, и звездный боксер Флойд Мейвезер, который в августе 2017 года победил ирландца в боксерском поединке, прокомментировал этот инцидент:

«Думаю, когда ты достиг такого высокого статуса, ты обязан вести себя прилично. Вне ринга ты должен оставаться джентльменом», - заявил легендарный американец.

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Новости спорта, MMA, UFC, Бокс, Конор Макгрегор, Новости бокса, Флойд Мейвезер.
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