Мейвезер - о скандале вокруг нападения МакГрегора на автобус с Нурмагомедовым

В пятницу Конор МакГрегор напал на автобус с бойцами UFC, а позже был задержан полицией Нью-Йорка.

Это событие вызвало большой резонанс в мире спорта, и звездный боксер Флойд Мейвезер, который в августе 2017 года победил ирландца в боксерском поединке, прокомментировал этот инцидент:

«Думаю, когда ты достиг такого высокого статуса, ты обязан вести себя прилично. Вне ринга ты должен оставаться джентльменом», - заявил легендарный американец.