Роналду поздравил Нурмагомедова с завоеванным титулом чемпиона UFC

Новоиспеченный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в легком весе поведал, что общался перед титульным боем с Криштиану Роналду, а после его окончания принял поздравления от португальца.

"С Роналду общались и до боя, и после боя. Сначала спрашивал: "А бой вообще будет?". В пятницу у меня еще не было соперника, и каждый час соперники менялись. Роналду желал удачи. А после поединка написал: "Рад, что именно ты чемпион", – приводит слова россиянина Матч ТВ.

Хабиб и Криштиану поддерживают дружеские отношения. В феврале этого года спортсмены провели встречу, где обменялись подарками: Нурмагомедову досталась именная футболка Реала с номером Роналду, а португалец получил от него папаху.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов сумел победить Эла Яквинту единогласным решением судей. Смотри также видео боя Нурмагомедов – Яквинта.