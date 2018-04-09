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Роналду поздравил Нурмагомедова с завоеванным титулом чемпиона UFC

Хабиб Нурмагомедов
21:17 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Боец MMA рассказал о своем общении с игроком мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Новоиспеченный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в легком весе поведал, что общался перед титульным боем с Криштиану Роналду, а после его окончания принял поздравления от португальца.

"С Роналду общались и до боя, и после боя. Сначала спрашивал: "А бой вообще будет?". В пятницу у меня еще не было соперника, и каждый час соперники менялись. Роналду желал удачи. А после поединка написал: "Рад, что именно ты чемпион", – приводит слова россиянина Матч ТВ.

Хабиб и Криштиану поддерживают дружеские отношения. В феврале этого года спортсмены провели встречу, где обменялись подарками: Нурмагомедову досталась именная футболка Реала с номером Роналду, а португалец получил от него папаху.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов сумел победить Эла Яквинту единогласным решением судей. Смотри также видео боя Нурмагомедов – Яквинта.

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Новости спорта, MMA, UFC, Криштиану Роналду, Новости ММА, Хабиб Нурмагомедов.
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