Мейвезер проведет бой с Макгрегором по измененным правилам UFC

Ответный бой Мейвезер - Макгрегор пройдем по правилам UFC. Однако эти правила будут адаптированы, сообщил основатель промоутерской компании Dantani и шеф-редактор The Sports Journal Омар Аль Раиси.

"Флойд и Конор подерутся в октагоне. В 4 унцевых перчатках, без боксерок, 5 раундов по 5 минут в легком весе. Без ударов ногами, тейкдаунов, локтей и коленей. Некоторые вещи (вроде клинча) будут разрешены", - написал Раиси.

Напомним, в августе 2017 года Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор провели поединок по правилам бокса. Победу на ринге тогда одержал Мейвезер.