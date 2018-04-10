Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Лига чемпионов: расписание матчей 10 апреля Лига чемпионов: расписание матчей 10 апреля
Новости: Владимир Кличко выступит в составе украинской рок-группы Владимир Кличко выступит в составе украинской рок-группы
Новости: Гонщик "Феррари" Феттель выиграл гонку Гран-при Бахрейна Гонщик "Феррари" Феттель выиграл гонку Гран-при Бахрейна
Новости: Как украинские спортсмены отметили Пасху Как украинские спортсмены отметили Пасху
X

Мейвезер проведет бой с Макгрегором по измененным правилам UFC

Мейвезер - Макгрегор
19:44 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Бой-реванш между Макгрегором и Мейвезером все-таки может состояться.

Ответный бой Мейвезер - Макгрегор пройдем по правилам UFC. Однако эти правила будут адаптированы, сообщил основатель промоутерской компании Dantani и шеф-редактор The Sports Journal Омар Аль Раиси.

"Флойд и Конор подерутся в октагоне. В 4 унцевых перчатках, без боксерок, 5 раундов по 5 минут в легком весе. Без ударов ногами, тейкдаунов, локтей и коленей. Некоторые вещи (вроде клинча) будут разрешены", - написал Раиси.

Напомним, в августе 2017 года Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор провели поединок по правилам бокса. Победу на ринге тогда одержал Мейвезер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, MMA, Конор Макгрегор, Омар Аль Раиси, Флойд Мейвезер.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Как украинские спортсмены отметили Пасху

Как украинские спортсмены отметили Пасху
"Спортивный Оскар": как награждали спортивных героев Украины (Фото)

"Спортивный Оскар": как награждали спортивных героев Украины (Фото)
"Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид

"Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид
Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье

Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье
"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Роналду поздравил Нурмагомедова с завоеванным титулом чемпиона UFC Мейвезер - о скандале вокруг нападения МакГрегора на автобус с Нурмагомедовым Футболистом "Днепра-1" интересуется клуб Серии А

Последние новости

Лица Индии: снимки простых жителей индийского города Джайпура (Фото) Маша Ефросинина поделилась снимком с мужем и детьми Савченко и еще три нардепа не подали е-декларации
Сегодня читают в спорте
01 Журналист сломал ногу, пытаясь повторить шедевральный гол Роналду (Видео)
02 Экс-лидер "Металлиста" подпишет контракт с "Динамо"
03 Экс-игрок сборной Украины возобновил карьеру в 44 года
04 Линарес: Мы увидим, насколько Ломаченко хорош, а затем воспользуемся тем, что я больше
05 Комитет арбитров ФФУ: Феррейра должен пропустить матч с "Динамо"
Новости сегодня
20:02 Долгополов проиграл первый матч после возвращения
19:51 На Донбассе исчезли четверо гражданских
19:43 Штаб: Боевики били из минометов и БМП, один военный ранен
19:38 Товарищ Соня, Хромая леди и другие: женщины-шпионки в мировых войнах (Фото)
19:37 Врачи назвали самый полезный для здоровья вид орехов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Польше назвали причину Смоленской катастрофы Польша назвала причину Смоленской катастрофы
Новости: При СНБО начались испытания ракетного комплекса "Ольха" В Украине испытали ракетный комплекс "Ольха"
Новости: Украина скоро введет санкции против российских бизнесменов Украина готовит санкции против российских олигархов
Новости: Сестры Кардашян опубликовали сексуальные фото с отдыха Сестры Кардашян опубликовали сексуальные фото с отдыха
Добавить комментарий
0