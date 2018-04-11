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Волейбол. Турецкая команда "Эджзаджибаши" выиграла женский Кубок ЕКВ

ВК Эджзаджибаши
07:37 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: И на своей площадке турчанки оказались сильнее «Минчанки»

В Стамбуле сегодня состоялась повторная встреча финалистов женского Кубка ЕКВ. Местный клуб «Эджзаджибаши» принимал белорусскую «Минчанку»

После победы в гостях со счетом 3:1 турецкие волейболистки считались явными фаворитами этого противостояния. Так оно и получилось. Во второй игре игроки «Эджзаджибаши» снова были сильнее, теперь уже 3:0. Интересно, что все три партии завершились с одинаковым результатом 25:17.

Кубок ЕКВ. Женщины
Финал. Второй матч
«Эджзаджибаши» (Стамбул, Турция) - «Минчанка» (Минск, Беларусь)
3:0 (25:17, 25:17, 25:17)
Первая игра 3:1

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Новости спорта, ВК Минчанка, ВК Эджзаджибаши, Волейбол, Кубок ЕКВ, Новости волейбола.
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