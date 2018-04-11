Волейбол. "Белогорье" стал обладателем мужского Кубка ЕКВ

"Белогорье" в ответном матче финала мужского Кубка ЕКВ на выезде переиграло турецкий "Зираат Банкасы" со счётом 3:2. Россияне проиграли первые два сета, но затем завершили третью и четвёртую партии в свою пользу, обеспечив итоговую победу в турнире.

Первый матч белгородцы выиграли со счётом 3:0, поэтому для завоевания трофея им было достаточно взять два сета.

Мужчины. Кубок ЕКВ

Финал. Ответный матч

«Зираат Банкасы» (Анкара, Турция) — «Белогорье» (Белгород, Россия) — 2:3 (25:21, 26:24, 26:28, 21:25, 11:15)

первый матч: 0:3.