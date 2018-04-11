Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Реал" - "Ювентус": 0:2 онлайн-трансляция матча "Реал" - "Ювентус": 0:2 онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Новости: "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" (1:2): видео голов и обзор матча "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" (1:2): видео голов и обзор матча
Новости: Шевченко попал в команду мечты Карло Анчелотти Шевченко попал в команду мечты Карло Анчелотти
Новости: "Шахтер" - "Динамо": статистика противостояний "Шахтер" - "Динамо": статистика противостояний
X

Мейвезер - Макгрегор: Уайт опроверг изменение правил MMA для боя

Мейвезер - Макгрегор
22:38 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Дэна Уайт прокомментировал возможное изменений правил ММА специально для боя Флойд Мейвезер - Конор Макгрегор.

Президент UFC Дэна Уайт опроверг изменение правил MMA для боя экс-чемпиона в пяти весовых категориях по боксу Флойда Мейвезера-младшего и бойца ММА чемпиона UFC Конора Макгрегора.

"Ничего из названного даже близко не находится к правде. Это самый большой бред, который я когда-либо слышал", — написал Уайт в "Твиттере"», комментируя появившиеся слухи.

Ранее было заявлено, что бойцы выступят без обуви, в 4-унцевых перчатках, а в ходе поединка запретят удары ногами, локтями и коленями, а также тейкдауны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, MMA, UFC, Бокс, Дэна Уайт, Конор Макгрегор, Мейвезер - Макгрегор, Новости ММА, Флойд Мейвезер.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": фотоотчет матча

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": фотоотчет матча
"Рома" - "Барселона": как "волки" выбили Месси и компанию из Лиги чемпионов (Фото)

"Рома" - "Барселона": как "волки" выбили Месси и компанию из Лиги чемпионов (Фото)
Девушка украинского футболиста похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье

Девушка украинского футболиста похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье
Как украинские спортсмены отметили Пасху

Как украинские спортсмены отметили Пасху
"Спортивный Оскар": как награждали спортивных героев Украины (Фото)

"Спортивный Оскар": как награждали спортивных героев Украины (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Волейбол. "Белогорье" стал обладателем мужского Кубка ЕКВ Волейбол. Турецкая команда "Эджзаджибаши" выиграла женский Кубок ЕКВ Украинец победил россиянина в финале чемпионата мира по бильярду

Последние новости

Авторитета по кличке "Азим" задержали в Днепре Поклонник Тейлор Свифт ограбил банк и подбросил деньги своему кумиру Гипотеза нашего происхождения признана несостоятельной
Сегодня читают в спорте
01 "Рома" - "Барселона" (3:0): видео голов и обзор матча
02 Златана троллят в США: 17-летний футболист забил сумасшедший гол с центра поля (Видео)
03 "Ничего не понял": Ребров - о вылете "Барселоны" из Лиги чемпионов
04 Президент "Ромы" искупался в фонтане после разгрома "Барселоны" (Видео)
05 "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" (1:2): видео голов и обзор матча
Новости сегодня
22:48 Появилось видео, на котором жених Хлои Кардашян целуется с другими женщинами
22:42 Диетолог объяснила, почему вредно пить много воды
22:37 Донорская помощь ЕС превысила $75 млрд
22:33 Samsung официально представила Galaxy J7 Duos
22:26 Агахова: "Шахтер" победит "Динамо"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выходные в мае: сколько и когда будут отдыхать украинцы Выходные в мае: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Новости: Украина сократила импорт газа на 57% Украина сократила импорт газа на 57%
Новости: Климкин призывает к бойкоту ЧМ-2018 Климкин призывает к бойкоту ЧМ-2018
Новости: Евровидение 2018: букмекеры назвали, какое место займет MELOVIN в полуфинале Евровидение 2018: букмекеры назвали, какое место займет MELOVIN в полуфинале
Добавить комментарий
0