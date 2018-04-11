Мейвезер - Макгрегор: Уайт опроверг изменение правил MMA для боя

Президент UFC Дэна Уайт опроверг изменение правил MMA для боя экс-чемпиона в пяти весовых категориях по боксу Флойда Мейвезера-младшего и бойца ММА чемпиона UFC Конора Макгрегора.

"Ничего из названного даже близко не находится к правде. Это самый большой бред, который я когда-либо слышал", — написал Уайт в "Твиттере"», комментируя появившиеся слухи.

Ранее было заявлено, что бойцы выступят без обуви, в 4-унцевых перчатках, а в ходе поединка запретят удары ногами, локтями и коленями, а также тейкдауны.