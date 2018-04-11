Фуркаду вручили Орден Почетного легиона
Новости спорта: Мартен Фуркад является самым титулованным спортсменом Франции.
Правительство Франции вручило пятикратному олимпийскому чемпиону Мартену Фуркаду Орден Почетного легиона. Об этом сообщает Nordic Magazine.
Награду Фуркад получил благодаря успешному выступлению на Олимпиаде в Пхенчхане, где он выиграл три золотые медали. Таким образом, Мартен стал самым титулованным спортсменом Франции на Олимпийских играх. Всего у биатлониста пять золотых медалей и два серебра.
Также рыцарские звания получили партнеры Фуркада по смешанной эстафете - Анаис Бескон, Симон Детьё и Мари Дорен-Абер.