Фуркаду вручили Орден Почетного легиона

Правительство Франции вручило пятикратному олимпийскому чемпиону Мартену Фуркаду Орден Почетного легиона. Об этом сообщает Nordic Magazine.

Награду Фуркад получил благодаря успешному выступлению на Олимпиаде в Пхенчхане, где он выиграл три золотые медали. Таким образом, Мартен стал самым титулованным спортсменом Франции на Олимпийских играх. Всего у биатлониста пять золотых медалей и два серебра.

Также рыцарские звания получили партнеры Фуркада по смешанной эстафете - Анаис Бескон, Симон Детьё и Мари Дорен-Абер.