Нурмагомедов: Фергюсон должен заслужить бой за мой титул

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов готов встретиться в октагоне с Тони Фергюсоном. Только Фергюсон должен доказать, что заслуживает титульного боя.

"Я по-прежнему хочу сразиться с Фергюсоном. Но ситуация та же, что и с UFC 209, – тогда мне сказали, что для боя с Тони после травмы мне надо доказать свою состоятельность в других поединках. Так что травма Фергюсона – это его проблема, а не моя или Дэны Уайта. Пусть Тони возвращается в октагон и докажет, что он заслуживает права биться за мой титул", – сказал Нурмагомедов MMANYTT.