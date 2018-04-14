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Нурмагомедов: Фергюсон должен заслужить бой за мой титул

Хабиб Нурмагомедов
17:12 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Тони Фергюсон должен доказать, что достоин бороться с Хабибом.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов готов встретиться в октагоне с Тони Фергюсоном. Только Фергюсон должен доказать, что заслуживает титульного боя.

"Я по-прежнему хочу сразиться с Фергюсоном. Но ситуация та же, что и с UFC 209, – тогда мне сказали, что для боя с Тони после травмы мне надо доказать свою состоятельность в других поединках. Так что травма Фергюсона – это его проблема, а не моя или Дэны Уайта. Пусть Тони возвращается в октагон и докажет, что он заслуживает права биться за мой титул", – сказал Нурмагомедов MMANYTT.

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Новости спорта, UFC, Тони Фергюсон, Хабиб Нурмагамедов.
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