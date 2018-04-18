Украинский спортсмен намерен судиться с WADA

Украинский тяжелоатлет Александр Пелешенко прокомментировал ситуацию свременным отстранением от соревнований из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил.

"Скажу так, как есть. Этот препарат содержится в лекарстве Тенорма. За два дня до допинга мне было плохо: с давлением проблемы. Я поехал в больницу, мне врачи прописали это лекарство.

То, что в нем запрещенные препараты есть, я не знал. У меня есть все справки от врачей. И теперь я буду судиться с WADA"