Гарсия оставил пояс IBF вакантным и вернулся в вес к Ломаченко

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Майки Гарсия (38-0, 30 КО) оставил вакантным свой титул IBF в первом полусреднем весе. Об этом сообщает The Ring.

После победы над россиянином Сергеем Липинцом (13-1, 10 КО) Гарсия стал чемпионом мира в четвертой весовой категории и намеревался держать у себя пояса как легкого, так и первого полусреднего дивизиона. Однако после того, как IBF установила жесткие сроки защиты пояса против Ивана Баранчика (18-0, 11 КО), американец заявил организации, что оставляет титул вакантным.

Таким образом, Гарсия принял решение вернуться в легкий вес, в котором 12 мая свой поединок проведет Василий Ломаченко (10-1, 8 КО).