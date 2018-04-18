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Гарсия оставил пояс IBF вакантным и вернулся в вес к Ломаченко

Майки Гарсия
20:06 Сегодня Телеграф
boxingnews.com.ua

Новости спорта: Американец отдал предпочтение титулу WBC

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Майки Гарсия (38-0, 30 КО) оставил вакантным свой титул IBF в первом полусреднем весе. Об этом сообщает The Ring.

После победы над россиянином Сергеем Липинцом (13-1, 10 КО) Гарсия стал чемпионом мира в четвертой весовой категории и намеревался держать у себя пояса как легкого, так и первого полусреднего дивизиона. Однако после того, как IBF установила жесткие сроки защиты пояса против Ивана Баранчика (18-0, 11 КО), американец заявил организации, что оставляет титул вакантным.

Таким образом, Гарсия принял решение вернуться в легкий вес, в котором 12 мая свой поединок проведет Василий Ломаченко (10-1, 8 КО).

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Новости спорта, IBF, Бокс, Василий Ломаченко, Майки Гарсия, Новости бокса.
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