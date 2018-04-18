Ассоциация борьбы Украины объяснила свое решение поехать на чемпионат Европы в Россию

В понедельник, 16 апреля, Ассоциация спортивной борьбы опубликовала решение о том, что сборная Украины примет участие в чемпионате Европы по борьбе, проводимом в Каспийске. Позже на сайте организации появилось пояснение такого решения, текст которого публикуем в полном объеме ниже:

"В ответ на многочисленные публикации средств массовой информации о незаконном, с точки зрения авторов материалов, решении Ассоциации спортивной борьбы об участии в чемпионате Европы по спортивной борьбе в г. Каспийске вопреки запрету Министерства молодежи и спорта, обращаем внимание, что в соответствии с Приказом Министерства молодежи и спорта Украины по № 1554 от 11.04.2018 г., утратил силу Приказ № 1065, от 14.03.2018 г., который запрещал участие украинских спортсменов в мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации. Зато, приказ от 11 апреля 2018 года не запрещает украинским спортсменам участвовать в международных соревнованиях проводимых на территории Российской Федерации, но запрещает финансирование спортивных мероприятий за счет средств государственного бюджета.

Ассоциация спортивной борьбы Украины целиком и безоговорочно придерживается выполнения всех законов, приказов и распоряжений органов государственной власти, даже в случае, когда последствиями неучастия в континентальном чемпионате спортсменов Украины, в соответствии с первым приказом, было невозможным дальнейшее участие спортсменов страны в чемпионате мира, лишение спортивной федерации на срок до 3 лет, ставило под угрозу участие в Олимпийских играх 2020 года, наложение штрафа и другие санкции, согласно нормативных документов "Объединенного мира борьбы" (UWW), регламентирующих участие в соревнованиях.

С появлением приказа Министерства молодежи и спорта № 1554 и обращений многих неравнодушных к борьбе лиц в Ассоциацию с предложением оказать реальную помощь в выступлении украинских спортсменов на чрезвычайно важном спортивном мероприятии, чемпионате Европы, исчезли основания обращаться к "Объединенному миру борьбы" (UWW) с просьбой разрешить участие командам Украины в чемпионате мира 2018 года, не принимая участия в чемпионате Европы.

Чемпионат Европы не является коммерческим спортивным мероприятием и ни один спортсмен, готовясь к участию в нем, не руководствуется принципом самообогащения, ведь основная цель каждого профессионального спортсмена, покоряя свой страх, контролируя эмоции, жертвуя собственными желаниями и интересами, использовать любую возможность демонстрации достижений на международной спортивной арене, защитить достоинство Государственного Флага и Государственного Гимна за пределами страны способом, не запрещенным нормами законодательства Украины, Олимпийской хартии и Этического кодекса Международного Олимпийского Комитета".