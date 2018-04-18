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Министерство спорта отменило запрет на участие в турнирах в России
16:59 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости спорта: Новый указ, датированный 11 апреля, отменяет действие предыдущего документа от 14 марта.

Министерство молодежи и спорта Украины отменило свой же запрет на участие спортсменов в соревнованиях на территории России.

Соответствующий документ опубликовала сегодня своем сайте Ассоциация спортивной борьбы Украины.

Согласно документу от 11 апреля, Министерство спорта уже не запрещает, а просто не рекомендует ездить на соревнования в Россию, а также отказывается от финансирования посещения таких соревнований.

Предыдущий указ о запрете от 14 марта новым документом признается таким, который утратил силу.

Напомним, вчера появилась информация, что Ассоциация спортивной борьбы Украины вопреки запрету отправила спортсменов на чемпионат Европы в российский Каспийск.

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