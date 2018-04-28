СМИ назвали имя нового главного тренера женской сорной Украины по биатлону

Тренер сборной Южной Кореи россиянин Андрей Прокунин возглавит женскую сборную Украины. Об этом сообщает издание "Советский спорт".

Официально о назначении Прокунина объявят 30 апреля. Прокунин работает в Южной Корее с 2016 года.

В 2009 году Андрея Прокунина дисквалифицировали на два года за употребление допинга.

Напомним, экс-тренер женской сборной Украины Урош Велепец возглавил сборную Словении.