СМИ назвали имя нового главного тренера женской сорной Украины по биатлону
Новости спорта: Последние два сезона российский специалист Андрей Прокунин работал в Южной Корее.
Тренер сборной Южной Кореи россиянин Андрей Прокунин возглавит женскую сборную Украины. Об этом сообщает издание "Советский спорт".
Официально о назначении Прокунина объявят 30 апреля. Прокунин работает в Южной Корее с 2016 года.
В 2009 году Андрея Прокунина дисквалифицировали на два года за употребление допинга.
Напомним, экс-тренер женской сборной Украины Урош Велепец возглавил сборную Словении.