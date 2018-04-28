Федор Емельяненко - Фрэнк Мир: результаты взвешивания

Федор Емельяненко и Фрэнк Мир прошли традиционную церемонию взвешивание перед четвертьфинальным поединком Гран-при Bellator в тяжелом весе.

Вес Емельяненко составил 108,9 кг, а вот Мир оказался значительно тяжелее – 118,6 кг.

Напомним, что бой Емельяненко и Мира за выход в полуфинале Гран-при Bellator в тяжелом весе состоится в субботу, 28-го апреля.

Ранее Емельяненко заявил, что всегда мечтал о поединке против Фрэнка Мира.