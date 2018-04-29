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Емельяненко нокаутировал Мира на 49-й секунде

Федор Емельяненко - Фрэнк Мир
07:41 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер Bellator

Новости спорта: 29 апреля Федор Емельяненко и Фрэнк Мир вышли в клетку в битве за право участвовать в полуфинале Гран-при Bellator в тяжелом весе.

Уже в первом раунде Фёдор Емельяненко нокаутом победил Фрэнка Мира и вышел в полуфинал Гран-при Bellator, где встретится с Чейлом Сонненом.

Мир первым пошёл в атаку: первая же атака американца закончилась нокдауном для Фёдора. Оказалось, Емельяненко просто не удержал равновесие. Мир тут же прижал Фёдора к сетке и попытался развить преимущество. Но Емельяненко вспомнил о своей самбистской базе и исполнил великолепный бросок через бедро. Как только бойцы вновь встали в стойку, первый же размен закончился падением Фрэнка Мира и добиванием от Фёдора Емельяненко. Бой был остановлен на 49-й секунде поединка.

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Новости спорта, MMA, Гран-при Bellator, Новости ММА, Федор Емельяненко, Федор Емельяненко - Фрэнк Мир, Фрэнк Мир.
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