Емельяненко нокаутировал Мира на 49-й секунде

Уже в первом раунде Фёдор Емельяненко нокаутом победил Фрэнка Мира и вышел в полуфинал Гран-при Bellator, где встретится с Чейлом Сонненом.

Wow Fedor Emelianenko TKO's Frank Mir and advances to face Chael Sonnen in Bellator's Grand Prix #Bellator198 pic.twitter.com/RUUvIaodaO — PortlandMMA (@PortlandMMA) 29 апреля 2018 г.

Мир первым пошёл в атаку: первая же атака американца закончилась нокдауном для Фёдора. Оказалось, Емельяненко просто не удержал равновесие. Мир тут же прижал Фёдора к сетке и попытался развить преимущество. Но Емельяненко вспомнил о своей самбистской базе и исполнил великолепный бросок через бедро. Как только бойцы вновь встали в стойку, первый же размен закончился падением Фрэнка Мира и добиванием от Фёдора Емельяненко. Бой был остановлен на 49-й секунде поединка.