Как в Баку звучал гимн в честь 15-летней украинской гимнастки (Видео)

Украинка Влада Никольченко завоевала три награды на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.

В частности, украинке не было равных в упражнениях с булавами. У нее была самая сложная программа среди всех участниц финала (коэффициент 10.0). Влада выступила практически идеально, не заработала штрафов и набрала 18.100 балла, заняв первое место. Второй стала Боряна Калейн из Болгарии, третьей – россиянка Мария Сергеева.

В честь Никольченко прозвучал гимн Украины, а также был поднят флаг страны.