Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею среди юниоров

Завершился юниорский чемпионат мира по хоккею, среди команд до 18 лет. Чемпионом мира стала сборная Финляндии, которая в финале обыграла команду США – 3:2 (2:1, 0:1, 1:0). Победную шайбу на 51-й минуте забросил Никлас Нордгрен. В это время финские хоккеисты играли в меньшинстве.

Для сборной Финляндии это четвертое мировое "золото". Больше всего раз становились чемпионами мира американцы – 10.

Бронзовые медали чемпионата мира выиграли шведы, обыгравшие в матче за третье место чехов – 5:2 (3:1, 1:1, 1:0).