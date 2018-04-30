Гандболистки "Галичанки" в четвертый раз подряд стали чемпионками Украины

После первого тайма “Галичанка” минимально опережала противниц — 9:8, в итоге же матч завершился с ничейным счетом 20:20.

На данный момент львовянки набрали 45 очков и на 13 пунктов опередили ближайших преследователей — “Карпаты”, чем досрочно, за тур до финиша, гарантировала себе титул чемпиона Украины.

Таким образом, львовская “Галичанка” четвертый сезон подряд стала чемпионом Суперлиги. Больше “Галичанку” чемпионских титулов имеет только запорожский женский ГК “Мотор”.