Украинская сборная завоевала "золото" чемпионата Европы по сквошу

“Сине-желтая” команда в составе Надежды Усенко, Алины Бушмены, Анастасии Костюковой, Лианы Сардак и Юлии Жуковец завоевали высшие награды соревнований, проходивших в Латвии (Рига).

В полуфинале наши спортсменки обыграли шведок 2:0, а в решающей встрече победили Италию 2:1.

Стоит отметить, что мужская сборная в составе Константина Рыбальченко, Ярослава Багана, Валерия Федорука, Дениса подворному и Дмитрия Погребняка завоевали бронзовые награды.

Добавим также, обидчики мужской сборной Украины в итоге взяли “золото”, ведь обыграли в финале хорватов 4:0.