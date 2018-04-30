Украинская сборная завоевала "золото" чемпионата Европы по сквошу
Новости спорта: Сборная команда Украины завоевала комплект золотых медалей чемпионата Европы по сквошу в третьем дивизионе
“Сине-желтая” команда в составе Надежды Усенко, Алины Бушмены, Анастасии Костюковой, Лианы Сардак и Юлии Жуковец завоевали высшие награды соревнований, проходивших в Латвии (Рига).
В полуфинале наши спортсменки обыграли шведок 2:0, а в решающей встрече победили Италию 2:1.
Стоит отметить, что мужская сборная в составе Константина Рыбальченко, Ярослава Багана, Валерия Федорука, Дениса подворному и Дмитрия Погребняка завоевали бронзовые награды.
Добавим также, обидчики мужской сборной Украины в итоге взяли “золото”, ведь обыграли в финале хорватов 4:0.