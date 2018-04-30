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Экс-голкипер "Шахтера" побывал на этапе Формулы-1 в Баку
14:01 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Антон Каниболоцкий сфотографировался с пилотом Формулы-1.
Бывший вратарь Шахтера Антон Каниболоцкий, который теперь защищает цвета азербайджанского Карабаха побывал, на Гран-При Азербайджана в Баку.
Каниболоцкий поприсутствовал на гонке и даже сфотографировался с Льюисом Хэмилтоном, правда не с настоящим.
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