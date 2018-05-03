Хэммилтон - о проблемах Мерседеса в нынешнем сезоне
Новости спорта: Пилот Льюис Хэмилтон пояснил проблемы команды в нынешнем сезоне.
Не без доли везения Мерседес победил на Гран-при Азербайджана, однако эта победа стала только первой для немецкой команды в текущем сезоне.
«Нужно продолжать работу над нашей машиной. Этим болидом сложно управлять - сложнее, чем было в прошлом сезоне. Это наш приоритет сейчас».
«Пока мы отстаем от соперников. Чистый темп Феррари значительно выше», - считает Хэмилтон.
Несмотря на определенные проблемы, британец после этапа в Баку стал лидером общего зачета.