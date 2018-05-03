Хэммилтон - о проблемах Мерседеса в нынешнем сезоне

Не без доли везения Мерседес победил на Гран-при Азербайджана, однако эта победа стала только первой для немецкой команды в текущем сезоне.

«Нужно продолжать работу над нашей машиной. Этим болидом сложно управлять - сложнее, чем было в прошлом сезоне. Это наш приоритет сейчас».

«Пока мы отстаем от соперников. Чистый темп Феррари значительно выше», - считает Хэмилтон.

Несмотря на определенные проблемы, британец после этапа в Баку стал лидером общего зачета.