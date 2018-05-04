США - Канада: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по хоккею (Видео)

В Хернинге на арене Йюске Банк Боксен на лед выйдут сборные США и Канады. Онлайн видео-трансляция матча США - Канада начнется в 17:00 по киевскому времени:

4 мая 2018 года стартует 82-й по счету чемпионат мира по хоккею. Впервые хоккейный Мундиаль примет Дания. Матчи будут проходить в Копенгагене и Хернинге. Соревнования продлятся 17 дней, финальный матч состоится 20 мая.