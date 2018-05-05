Емельяненко нокаутировал Гонзагу

Главным поединком вечера стала встреча Александра Емельяненко и Габриэля Гонзаги. На этот раз россиянину не удалось завоевать быструю победу. Тем не мене в третьем раунде он застал соперника врасплох и оформил победу техническим нокаутом.

В андеркарде этого боя состоялся бой Ивана Штыркова и Джеронимо дос Сантоса. Россиянин не сумел воспользоваться плодами успешной атаки в первом раунде и не добил соперника. Во втором и третьем раундах в клетке шла равная борьба. В итоге бой прошёл всю дистанцию и завершился вничью решением большинства судей.