Французский велогонщик разбился насмерть при попытке установить мировой рекорд
Новости спорта: Француа Жисси вылетел из трассы на скорости 300 км/ч
Французский велогонщик Француа Жисси погиб во время тренировки, сообщает L'Alsace.
Готовясь установить мировой рекорд по скорости езды на велосипеде Жисси не справился с управлением и вылетел с трассы на скорости 300 км/ч.
Врачи оказали ему экстренную помощь, но спаси велогонщика не удалось.
Француз использовал реактивный велосипед собственной сборки. Именно Жисси принадлежит рекорд в 333 км/ч, установленный в 2014-м году.