Французский велогонщик разбился насмерть при попытке установить мировой рекорд

Французский велогонщик Француа Жисси погиб во время тренировки, сообщает L'Alsace.

Готовясь установить мировой рекорд по скорости езды на велосипеде Жисси не справился с управлением и вылетел с трассы на скорости 300 км/ч.

Врачи оказали ему экстренную помощь, но спаси велогонщика не удалось.

Француз использовал реактивный велосипед собственной сборки. Именно Жисси принадлежит рекорд в 333 км/ч, установленный в 2014-м году.