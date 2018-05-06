Чемпионат мира по хоккею 2018

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Сборная Канады отправила 10 безответных шайб в ворота Южной Кореи на ЧМ-2018

Сборная Канады
15:34 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Сборная Канады слишком легко расправилась со сборной Южной Кореи на ЧМ-2018 по хоккею.

Сборная Канады по хокккею выиграла свой второй матч на чемпионате мира по хоккею, проходящем в Дании. В матче группы B была разгромлена команда Южной Кореи — 10:0 (2:0, 6:0, 2:0).

Дублем в составе канадцев отметился Тайсон Джост. Ещё по одному голевому броски произвели Райан Ньюджент-ХопкинсКолтон ПарэйкоРайан О'РайллиПьер-Люк ДюбуаБрэйден ШеннДжоэл ЭдмундсонКоннор Макдэвид и Джордан Эберле.

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Новости спорта, Новости хоккея, Сборная Канады, Сборная Южной Кореи, Хоккей, ЧМ-2018 по хоккею.
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