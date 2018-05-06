Сборная Канады отправила 10 безответных шайб в ворота Южной Кореи на ЧМ-2018

Сборная Канады по хокккею выиграла свой второй матч на чемпионате мира по хоккею, проходящем в Дании. В матче группы B была разгромлена команда Южной Кореи — 10:0 (2:0, 6:0, 2:0).

Дублем в составе канадцев отметился Тайсон Джост. Ещё по одному голевому броски произвели Райан Ньюджент-Хопкинс, Колтон Парэйко, Райан О'Райлли, Пьер-Люк Дюбуа, Брэйден Шенн, Джоэл Эдмундсон, Коннор Макдэвид и Джордан Эберле.