Сборная Канады отправила 10 безответных шайб в ворота Южной Кореи на ЧМ-2018
Новости спорта: Сборная Канады слишком легко расправилась со сборной Южной Кореи на ЧМ-2018 по хоккею.
Сборная Канады по хокккею выиграла свой второй матч на чемпионате мира по хоккею, проходящем в Дании. В матче группы B была разгромлена команда Южной Кореи — 10:0 (2:0, 6:0, 2:0).
Дублем в составе канадцев отметился Тайсон Джост. Ещё по одному голевому броски произвели Райан Ньюджент-Хопкинс, Колтон Парэйко, Райан О'Райлли, Пьер-Люк Дюбуа, Брэйден Шенн, Джоэл Эдмундсон, Коннор Макдэвид и Джордан Эберле.