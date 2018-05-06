Сборная Швеции оказалась сильнее Чехии на ЧМ-2018 по хоккею

Сборная Швеции выиграла свой второй матч на чемпионате мира по хоккею, проходящем в Дании. В матче группы А была одержана победа над командой Чехии — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1).

Главным героем матча стал нападающий шведской сборной Рикард Ракелль, который записал на свой счёт 3 (1+2) результативных балла. Помимо него, заброшенными шайбами у «Тре крунур» отметились Маттиас Янмарк и Мика Зибанеджад. Чехи ответили точными бросками Филипа Гронека и Томаша Гика.